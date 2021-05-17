Россия предложила провести встречу военных экспертов стран Арктического совета

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия предлагает возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников Генштабов вооруженных сил стран - членов Арктического совета, на первом этапе можно провести встречу на уровне военных экспертов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если кто-то хочет большей предсказуемости и хочет снизить риски военного плана [в Арктике], то предлагаю вернуться к нашему давнему предложению о том, чтобы возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран - членов Арктического совета. Этот механизм функционировал, где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его как бы заморозить. Но если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога, диалог не мы прекращали, - сказал Лавров. - Мы возобновили предложение о том, чтобы этот механизм был воссоздан, в качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета".