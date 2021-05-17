Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Руководители оборонных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в телефонном разговоре в понедельник обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и миротворческую операцию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"17 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - отмечается в сообщении.

14 мая пресс-служба военного ведомства Армении сообщала, что Арутюнян и Шойгу в телефонном разговоре в пятницу обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.