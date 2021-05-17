{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы оборонных ведомств Армении и России обсудили двустороннее сотрудничество

Также министры поговорили про обстановку в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Руководители оборонных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян в телефонном разговоре в понедельник обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и миротворческую операцию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"17 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - отмечается в сообщении.

14 мая пресс-служба военного ведомства Армении сообщала, что Арутюнян и Шойгу в телефонном разговоре в пятницу обсудили сложившуюся ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссия
Азербайджан начал военные учения в Нахичевани
Подразделения и личный состав, задействованные в учениях, были подняты по тревоге, их перемещения маскировались от средств ПВО условного противника, рассказали в Минобороны республики
Читать полностью