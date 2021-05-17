Азербайджан начал военные учения в Нахичевани

БАКУ, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана приступили к командно-штабным учениям в Нахичевани. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны республики.

"Согласно плану боевой подготовки на 2021 учебный год, в Нахчыванском гарнизоне начались командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск", - говорится в сообщении.

Подразделения и личный состав, задействованные в учениях, были подняты по тревоге, их перемещения маскировались от средств ПВО условного противника. "Особое внимание уделялось созданию ложных позиций и пунктов управления", - отметили в пресс-службе Минобороны.

При этом 16 мая в Азербайджане начались масштабные военные учения, к которым привлечены до 15 тыс. военных, до 300 единиц танков и другой бронетехники, около 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Азербайджанское оборонное ведомство также сообщало, что в ходе маневров, которые продлятся до 20 мая, войска выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.