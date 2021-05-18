ТАСС в спецпроекте рассказал о боевых возможностях новейшего вертолета Ми-28НМ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ТАСС выпустил специальный проект "Вертолет Ми-28. Ударный "Опустошитель", в котором рассказывается о боевой машине Ми-28 и ее современных модификациях. Новейшая модель вертолета - Ми-28НМ - будет участвовать в летной программе авиакосмического салона МАКС-2021, где выполнит демонстрационный полет с элементами сложного пилотажа.

В материале впервые подробно рассказывается о модернизированном Ми-28НМ, который начал поступать в российскую армию. В качестве экспертов выступили специалисты холдинга "Вертолеты России" и главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина.

"Опыт эксплуатации ударных вертолетов в реальных боевых условиях, а также новейшие решения в области бортового оборудования и вооружений позволили нам воплотить в Ми-28НМ все пожелания нашего основного заказчика - увеличить дальность обнаружения и поражения целей, упростить работу летчиков, а также повысить защищенность вертолета от средств ПВО. Уверен, что эту машину ждет блестящая карьера!" - рассказал в спецпроекте ТАСС генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Первая глава посвящена особенностям конструкции вертолетов типа Ми-28Н. Также приводится 3D-модель новейшего Ми-28НМ, позволяющая рассмотреть машину с разных ракурсов. Во втором разделе говорится о системах всепогодного применения. Благодаря этому комплексу вертолет может использовать вооружение в любое время суток при любых погодных условиях. Здесь же с помощью визуализаций показывается как работает новый локатор, который позволяет отслеживать цели, не обнаруживая сам вертолет.

В третьей главе на интерактивной схеме подробно рассказывается о составе вооружения Ми-28НМ и бортовом комплексе обороны.

В главе "Летные характеристики" приводятся возможности боевой машины и показаны некоторые фигуры высшего пилотажа, в том числе "петля Нестерова" и "воронка на хвост", которую может делать только модернизированный Ми-28НМ. В заключение спецпроекта с помощью таймлайна рассказывается о развитии вертолетов этого типа.

О проекте Ми-28

В 1976 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о разработке нового ударного вертолета. В 1982 экспериментальный вариант Ми-28, созданный в КБ Миля, совершил свой первый опытный полет. Вертолет получил положительные оценки специалистов, но развитие проекта было приостановлено в связи с распадом СССР.

В 1990-х была разработана круглосуточная всепогодная версия машины - ударный вертолет Ми-28Н. Совершил первый полет 14 ноября 1996 года. Серийно производится с 2006 года на заводе ПАО "Роствертол". Принят на вооружение ВВС России в 2009 году. В 2016 году Ми-28Н участвовал в операции ВС РФ в Сирии. В июне 2019 года Минобороны РФ заключило с холдингом "Вертолеты России" контракт на поставку 98 машин в варианте Ми-28НМ.