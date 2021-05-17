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Арктический аэродром Нагурское сможет принимать стратегические бомбардировщики Ту-95

Длина взлетно-посадочной полосы позволяет аэродрому в целом принимать все классы воздушных судов
Бомбардировщик Ту-95 Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Бомбардировщик Ту-95
© Юрий Смитюк/ТАСС

АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА, 17 мая. /ТАСС/. Арктический аэродром Нагурское после введения в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы может принимать любые классы воздушных судов, в том числе стратегические бомбардировщики типа Ту-95. Об этом сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

"Аэродром, на котором мы с вами произвели посадку, сдан в эксплуатацию в прошлом году, длина взлетно-посадочной полосы - 3,5 тыс. метров, что позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов", - сказал Чуркин.

На вопрос журналистов, может ли аэродром принять стратегический бомбардировщик Ту-95, начальник штаба ответил: "Может".

По его словам, "совершенствование аэродромной сети в Арктике значительно повышает возможности применения авиации Северного флота в интересах контроля в первую очередь воздушного пространства в районе акватории Северного морского пути и позволит обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха".

Теги
Россия
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