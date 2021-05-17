Северный флот отрабатывает применение истребителей в Арктике

АРХИПЕЛАГ ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА, 17 мая. /ТАСС/. Северный флот отрабатывает применение истребительной авиации с арктических аэродромов. Об этом сообщил журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

"В нынешнем году мы проверили возможности применения авиации, речь идет об истребителях МиГ-31 в рамках несения опытного боевого дежурства по ПВО на аэродроме Рогачево архипелага Новая Земля", - сказал Чуркин.

Он напомнил, что на архипелаге Земля Франца-Иосифа два месяца назад под руководством главнокомандующего ВМФ проходила комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021".

"В ходе нее был выполнен длительный полет двух истребителей МиГ-31 с аэродрома Нагурское. Прошли географическую точку Северного полюса, успешно выполнили учебно-боевую задачу и вернулись, совершили посадку на этот же аэродром. Важно отметить, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение самолетов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в арктической зоне ответственности", - сообщил Чуркин.

"Обеспечение мира и безопасности в Арктике - это важнейшая государственная задача, решать которою доверено Северному флоту", - подчеркнул он, отметив, что авиация Северного флота периодически сопровождает самолеты-разведчики НАТО над Баренцевым морем и недалеко от Кольского полуострова.