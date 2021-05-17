Иностранным журналистам показали российскую военную базу в Арктике

Как рассказал журналистам начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин, военная инфраструктура разворачивается на удаленных островах и побережье Арктики с 2014 года. Административно-жилой комплекс показали корреспондентам Би-би-си, Associated Press, Agence France-Presse, CNN, ABC, Televisión Española, NHK, CDF, китайского телеканала "Феникс", CCTV и NYT.

"Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Его площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров. Автономность комплекса позволяет обеспечить достаточно комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей группе военнослужащих до 150 человек в течение полутора лет", - рассказал Чуркин. Строительство велось три года - с 2014-го по 2017-й - с использованием инновационных и энергоэффективных технологий, позволяющих минимизировать расход энергии.

"Уникальность комплекса заключается также в том, что он не наносит никакого ущерба окружающей среде. От него практически нет теплового излучения. Он максимально экологичен и работает по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу. Этот комплекс можно сравнить с космической станцией с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне", - подчеркнул начальник штаба армии.

Он рассказал, что "Арктический трилистник" - второй уникальный жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Первым - на 75-м градусе северной широты - был построен "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Журналистам провели экскурсию по базе, показали места проживания военнослужащих, сауну, столовую, спортзал, медицинские кабинеты с возможностью телемедицины в административно-жилом комплексе, а также РЛС и позиции береговых комплексов "Бастион". Как рассказал командир 71-й тактической (арктической) группы подполковник Балабег Эминов, данный ракетный комплекс показал себя эффективно на испытаниях и в ходе проведения тактических учений на островной зоне в условиях высоких широт и низких температур.