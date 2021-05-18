Вертолет Ми-28НМ получил ракетное оружие нового поколения

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новейший ударный вертолет Ми-28НМ получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Виталий Щербина.

"В ходе совместной работы в качестве основных направлений совершенствования базовых вертолетов Ми-28Н было определено <...> расширение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения в составе комплекса авиационного вооружения (КАВ) вертолета. Для решения этого вопроса в состав КАВ Ми-28НМ включены круглосуточные управляемые ракеты нового поколения, в том числе и многоцелевые, позволяющие поражать цели, не входя в зону эффективного применения ПВО противника, неуправляемые ракеты нового поколения, обладающие большей номенклатурой применения и повышенным могуществом, а также бомбовое вооружение различного калибра", - сказал он.

По его словам, боевую эффективность Ми-28НМ также существенно повышает встраивание винтокрылой машины в единое информационно-разведывательное цифровое пространство на поле боя. "В данном случае вертолеты являются элементом разведывательно-ударного контура и способны в автоматизированном режиме получать актуальную информацию о противнике и условиях ведения боевых действий в заданном районе с использованием информационных сетей от средств разведки, в том числе и беспилотных", - подчеркнул Щербина.

Главный конструктор отметил, что новая легкая многоцелевая ракета успешно зарекомендовала себя в ходе эксплуатации. "Апробация вертолета Ми-28НМ, вооруженного новыми многофункциональными управляемыми ракетами, подтвердила высокую эффективность этого вооружения. Важное направление повышения эффективности ракеты - это ее применение в комплексе с информационной поддержкой от беспилотного разведчика и автоматизированного командного пункта, созданного АО "НЦВ Миль и Камов" в инициативном порядке. Комплексное применение данной ракеты совместно с источниками информации о противнике и условиях боевых действий в заданном районе позволит экипажу решать вопросы оптимизации характеристик полета в район боевого применения в реальном времени, а именно - выбирать характеристики захода на цель (курс, скорость, высоту полета вертолета и эшелон применения ракеты) в автоматизированном режиме", - проинформировал Щербина.

Как сообщил главный конструктор, пушечное вооружение Ми-28НМ также подверглось модернизации. "На Ми-28НМ был проведен достаточно большой объем работ по снижению массогабаритных характеристик подвижной пушечной установки, управление приводами сейчас цифровое, более надежное", - отметил Щербина.

Ми-28НМ совершил свой первый полет 12 октября 2016 года и является модернизированным вариантом Ми-28Н. Вертолет оборудован двойным комплектом управления. В отличие от Ми-28Н, где оператор в передней кабине ограничен в возможностях пилотирования, новой машиной можно полноценно управлять из любой кабины. Вертолет получил надвтулочную РЛС, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованную радиолокационную станцию. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск на сайте ТАСС.