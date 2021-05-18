Разработчик сообщил, что Ми-28НМ способен взаимодействовать с беспилотниками-камикадзе

"Одним из направлений взаимодействия между Ми-28НМ и БЛА (беспилотный летательный аппарат - прим. ТАСС) является включение в состав комплекса авиационного вооружения вертолета беспилотников-камикадзе", - заявил он.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новейший ударный вертолет Ми-28НМ способен работать в связке с различными беспилотниками, в том числе с дронами-камикадзе. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Виталий Щербина.

По словам разработчика, суть применения данных дронов заключается в том, что вертолет выходит в заданный район и запускает один или несколько беспилотников, управляемых с борта вертолета. "При обнаружении объектов противника экипаж вертолета выдает данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов", - пояснил Щербина.

Он добавил, что вертолет Ми-28НМ также может взаимодействовать и с другими классами беспилотников. "Техническим заданием на ОКР (опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) по созданию боевого вертолета Ми-28НМ предусмотрена организация автоматизированного взаимодействия с БЛА средней дальности типа "Корсар" и "Форпост-Р" как через автоматизированный командный пункт армейской авиации, так и напрямую между вертолетом и беспилотником", - сообщил главный конструктор.

"Автоматизированное взаимодействие между вертолетом Ми-28НМ и различными разведывательными БЛА позволит вести мониторинг заданного района, не входя в зону эффективного противодействия системы ПВО противника, обеспечивать высокоточное целеуказание и проводить контроль боевого применения легких многоцелевых управляемых ракет нового поколения в реальном времени, а также обеспечивать ретрансляцию телефонных и телекодовых сообщений между взаимодействующими вертолетами, самолетами, авиационными комплексами и наземными пунктами управления в заданном районе ведения боевых действий" - заявил он.

Ми-28НМ совершил свой первый полет 12 октября 2016 года и является модернизированным вариантом Ми-28Н. Вертолет оборудован двойным комплектом управления. В отличие от Ми-28Н, где оператор в передней кабине ограничен в возможностях пилотирования, новой машиной можно полноценно управлять из любой кабины. Вертолет получил надвтулочную РЛС, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованную радиолокационную станцию. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020-2027 годах.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск на сайте ТАСС.