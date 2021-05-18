Новейший ударный вертолет Ми-28НМ сможет управлять роем беспилотников

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новейший боевой вертолет Ми-28НМ разработки холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) сможет управлять роем беспилотных летательных аппаратов. Об этом в специальном проекте "Вертолет Ми-28. Ударный "Опустошитель" рассказал ТАСС главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова Виталий Щербина.

"В состав комплекса авиационного вооружения вертолета включены беспилотники-камикадзе. Ми-28НМ выходит в заданный район и пускает одного или рой дронов, управляемых с борта вертолета. При обнаружении объектов противника экипаж выдает данные целеуказания и осуществляет контроль поражения объектов", - сказал он.

Облик модернизированных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии машины. Ми-28НМ приобрел новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения. В связи с установкой новой обзорно-прицельной системы изменена компоновка носовой части фюзеляжа, на которой размещена аппаратура сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.

При модернизации "Ночного охотника" конструкторами НЦВ "Миль и Камов" также был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ. В передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа. Командир и летчик-оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке.

О новейшем вертолете Ми-28НМ читайте в специальном проекте ТАСС "Вертолет Ми-28. Ударный "Опустошитель".