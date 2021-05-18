Разработчик назвал Ми-28НМ прорывным боевым вертолетом

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Новейший боевой ударный вертолет Ми-28НМ стал прорывной разработкой. Об этом в интервью ТАСС рассказал главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") Виталий Щербина.

"Ми-28НМ - это, так скажем, совсем другой вертолет, как по идеологии применения, так и по примененным в конструкции технологиям, его по праву можно считать вертолетом нового поколения или прорывным вертолетом по сравнению с базовой моделью. Применяемое Ми-28НМ бортовое вооружение позволяет круглосуточно и всепогодно обнаруживать и уничтожать объекты противника, находясь вне зоны поражения ПВО", - сказал он.

По его словам, современный комплекс обороны вертолета позволяет успешно защититься от атак наземных и воздушных систем ПВО противника, в то время как бортовая система связи обладает сетецентрическими возможностями. "Установленный комплекс средств связи и телекоммуникации позволят взаимодействовать вертолетам в группе, функционировать в сетях воздушно-наземной связи, реализуя сетецентрические способы управления объектами вооружения на поле боя, то есть своевременно, без задержек, получать информацию о противнике и своих войсках в закрытом помехозащищенном режиме", - добавил Щербина.

Облик модернизированных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии вертолета. Ми-28НМ приобрел новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения. В связи с установкой новой обзорно-прицельной системы изменена компоновка носовой части фюзеляжа, на которой размещена аппаратура сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.

При модернизации "Ночного охотника" конструкторами НЦВ "Миль и Камов" также был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ. В передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа. Командир и летчик-оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке.