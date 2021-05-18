Разработчик Ми-28НМ рассказал, что скорость вертолета могут увеличить новые лопасти

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) оснастил новейший ударный вертолет Ми-28НМ лопастями новой аэродинамической компоновки, которые могут увеличить его скорость. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в "Вертолеты России") Виталий Щербина.

"В настоящее время данные лопасти установлены на одном из вертолетов Ми-28НМ, начаты летные испытания. Уже первые полеты, по отзывам летчиков-испытателей, показали, что установка композитных лопастей новой аэродинамической компоновки привела к значительному снижению вибраций несущей системы вертолета Ми-28НМ, существенному повышению устойчивости вертолета в полете", - сказал главный конструктор.

По его словам, применение новых лопастей позволит существенно увеличить скорость Ми-28НМ. "Испытания на скорость полета вертолета, оснащенного композитными лопастями новой формы, еще не проводились, но мы уверены, что получим значительный прирост скорости этой машины. О конкретных цифрах говорить пока еще рано", - добавил Щербина.

Облик модернизированных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии вертолета. Ми-28НМ приобрел новое очертание фюзеляжа, модернизированные двигатели и вспомогательную силовую установку, новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования, перспективные виды вооружения. В связи с установкой новой обзорно-прицельной системы изменена компоновка носовой части фюзеляжа, на которой размещена аппаратура сопряжения с беспилотными летательными аппаратами.

При модернизации "Ночного охотника" конструкторами Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" также был учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ. В передней кабине нового вертолета установлен второй комплект управления. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа. Командир и летчик-оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме, что повысит ситуационную информированность экипажа, облегчит взаимодействие и повысит быстроту принятия решений в сложной боевой обстановке.