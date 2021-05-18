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Ни один из зарубежных вертолетов не может сравниться с ним

© ТАСС

Новейший ударный вертолет Ми‐28НМ — последняя модификация Ми-28Н “Ночной охотник”. Эта новая машина обладает уникальными боевыми способностями, а также может выполнять фигуры высшего пилотажа, в том числе петлю Нестерова.

В спецпроекте "Вертолет Ми-28. Ударный "Опустошитель" ТАСС рассказывает о вертолетах типа Ми-28. Особое внимание уделено Ми‐28НМ, который начал поступать в российскую армию. В первой главе представлена 3D-модель вертолета, позволяющая рассмотреть новую машину с разных ракурсов. 

Вторая глава посвящена системам всепогодного применения. Благодаря им вертолет может использовать вооружение при любых погодных условиях. В третьей главе на интерактивной схеме показаны варианты составов вооружения Ми-28НМ.

В главе "Летные характеристики" представлены фигуры высшего пилотажа, которые способны делать вертолеты типа Ми-28. В заключение спецпроекта с помощью таймлайна рассказывается об истории развития проекта.

Новая фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" позволит Ми-28НМ сбивать самолеты
Как отметил главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Виталий Щербина, появление эффективного управляемого оружия "воздух - воздух" в составе авиационного комплекса сделало актуальным применение такой фигуры
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