Эксперт: объединенная система ПВО России и Таджикистана станет частью ракетного щита РФ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Создание объединенной системы ПВО России и Таджикистана станет частью ракетного щита РФ. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военный эксперт Дмитрий Литовкин.

17 мая президент РФ Владимир Путин издал распоряжение о подготовке и подписании соглашения с Таджикистаном о создании объединенной регионально системы противовоздушной обороны двух стран.

"Прежде всего мы создаем буферную зону. У нас есть такое соглашение с Белоруссией, система ПВО в Армении, и мы вовлекаем в орбиту своих интересов Таджикистан. То есть мы создаем вокруг себя ракетный щит и прикрываем подступы к нашей территории", - считает Литовкин.

Он напомнил, что на Совете министров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вывод американских войск из Афганистана создает критическую ситуацию: "Талибан" (радикальное движение, запрещено в России) до конца не уничтожен, боевики ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") перемещаются в Афганистан из Сирии, наркотрафик на порядок вырос. Эксперт также напомнил, что в Таджикистан были поставлены зенитные ракетные комплексы С-300П, которые были сняты с вооружения в РФ.

В свою очередь руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана налажено эффективно. "Иное дело, что и по линии ОДКБ нам необходимо выстраивать общую систему противовоздушной и противоракетной обороны, как мы это делаем сейчас с Белоруссией", - отметил он.

По словам Михайлова, с уходом американского контингента оголяются границы России с Афганистаном. "Возможен новый виток возвращения к власти "Талибана" и других группировок. Мероприятия по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны я считаю очень правильными, потому что одно дело - иметь в качестве буферной зоны государства Средней Азии, другое дело - когда непосредственно оголяются уже возможные плацдармы для наступления на наши южные границы", - пояснил он.

Организация взаимодействия

По мнению Михайлова, важен вопрос, как будет организовано взаимодействие и как будет проходить подготовка офицеров и военнослужащих ПВО Таджикистана, в том числе на российской базе.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский считает, что создание объединенной региональной системы ПВО даст возможность России размещать разведывательные средства ПВО на территории Таджикистана. "Это позволит существенно вынести за рубежи наших границ зону обнаружения и идентификации воздушных объектов. Войсковая ПВО у нас там уже есть, в рамках нашей военной базы, а теперь добавятся и средства разведки. Также будет организован обмен информацией между нашими странами в вопросах контроля воздушного пространства", - пояснил он.

По словам военного эксперта, могут быть поставки средств ПВО для нужд армии Таджикистана по стоимости для внутреннего рынка, как это происходит с другими соседями РФ, с которыми уже есть подобные договоры. "Более того, только у нас есть полноценные полигоны для обучения зенитчиков. Возможно, мы будем теперь обучать военнослужащих Таджикистана на этих полигонах", - сказал он.

27 апреля министр обороны РФ Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе сообщил, что с целью повышения надежности охраны государственной границы в воздушном пространстве был подготовлен проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО двух стран.