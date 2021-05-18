СКФУ начнет подготовку офицеров запаса с 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Военный учебный центр Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) открыл набор по новой военно-учетной специальности. С 2021 года вуз начнет подготовку офицеров запаса, сообщили во вторник в пресс-центре университета.

"Впервые в военном учебном центре в 2021 году будет проводиться набор по новой военно-учетной специальности - офицеров запаса. В настоящее время СКФУ является единственным университетом Северо-Кавказского федерального округа, осуществляющим подготовку будущих офицеров", - говорится в сообщении.

Заявления на участие в конкурсном отборе военный учебный центр принимает до 29 мая 2021 года. Претендовать на зачисление смогут студены, имеющие должный уровень физподготовки, высокие показатели в учебе и общественной жизни. Обучение по программам подготовки офицеров запаса будет длиться два с половиной года, сержантов запаса - два года, солдат запаса - полтора года.

Первые 36 студентов начали обучение в Военном учебном центре вуза в сентябре 2017 года. Изначально центр вел подготовку сержантов запаса, конкурс на место при отборе составил 3-4 человека.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщал, что за последние пять лет в России было создано 28 новых военных учебных центров, в том числе 12 - в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера. Единые структурные подразделения - военные учебные центры - были сформированы в 2017-2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров.