Экипажи военных кораблей РФ и Казахстана провели совместную радиотренировку на учениях

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Участники российско-казахстанских военно-морских учений в Каспийском море провели совместную радиотренировку и тактическую летучку, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Республики Казахстан проводятся в период с 18 по 24 мая на военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря.

"Участники российско-казахстанского военно-морского учения на первом этапе провели розыгрыш эпизодов совместных действий в формате тактической летучки, а также отработали задачи радиотренировки между кораблями сформированного отряда. Сразу по прибытии корабельных групп <...> на борту спасательного буксирного судна СБ-738 КФл был сформирован объединенный штаб руководства учением. В его состав вошли офицеры ВМФ России и ВМС ВС Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

От корабельной группы Каспийской флотилии ЮВО в учениях примут участие малый ракетный корабль проекта 21631 "Град Свияжск", базовый тральщик проекта 12650 "Магомед Гаджиев", рейдовый тральщик проекта 10700 "РТ-234", спасательное буксирное судно проекта 22820 "СБ-738", малое гидрографическое судно проекта 872 "Анатолий Гужвин" и морской буксир проекта 745 "МБ-58". Со стороны ВМС Республики Казахстан задействовано пять боевых кораблей и судов обеспечения.

На втором этапе учений моряки РФ и Казахстана отработают охрану морских объектов, обеспечение безопасности судоходства и борьбу с терроризмом в Каспийском море. Экипажи также проведут артиллерийские стрельбы и организуют противодиверсионные действия.