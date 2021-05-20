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Нагорно-карабахский конфликт
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Глава Минобороны России обсудил с армянским коллегой обстановку в Нагорном Карабахе

Стороны также затронули другие вопросы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Минобороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Вечером 19 мая министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Арутюняном. В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в министерстве.

17 мая сообщалось, что руководители оборонных ведомств России и Армении в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и миротворческую операцию в Нагорном Карабахе.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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