В Сербии начались российско-сербские антитеррористические учения

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности начались в Сербии в четверг, они продлятся до 25 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В учении, которое продлится до 25 мая 2021 года, примут участие подразделения специального назначения двух стран. В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что также будут проведены показательные выступления и занятия по стрельбе из стрелкового оружия.

В учениях от российской стороны будут участвовать около 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

"На торжественной церемонии открытия учения стороны отметили важность проводимых совместных мероприятий боевой подготовки для развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России в области противодействия терроризму", - подчеркнули в российском военном ведомстве.