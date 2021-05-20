Ростех представит двигатель-демонстратор ВК-1600В для вертолета Ка-62 на салоне МАКС-2021

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха представит двигатель-демонстратор ВК-1600В для вертолета Ка-62 в июле на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщил ТАСС в четверг в рамках выставки HeliRussia 2021 генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в ОДК) Всеволод Елисеев.

По его словам, к изготовлению первого двигателя (двигателя-демонстратора) в широкой кооперации привлечены ведущие предприятия внутри контура ОДК. "Это позволит в кратчайшие сроки приступить к сборке первого двигателя ВК-1600В на производственных мощностях АО "ОДК-Климов". Уже в июле планируется представить двигатель-демонстратор на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021", - сказал генконструктор.

Он отметил, что после этого на АО "ОДК-Климов" будет произведена переборка двигателя и к концу третьего квартала 2021 года двигатель будет готов к первым испытаниям.

Стендовые испытания

ОДК начнет стендовые испытания двигателя-демонстратора ВК-1600В для вертолета Ка-62 во второй половине текущего года.

"Первая постановка двигателя-демонстратора на испытательный стенд АО "ОДК-Климов" запланирована на третий квартал 2021 года", - сказал Елисеев.

Елисеев пояснил, что испытательный стенд доработан специально под данный тип двигателя и будет вводиться в опытную эксплуатацию совместно с испытаниями двигателя-демонстратора. "Одновременно с этим ведется строительство еще одного нового испытательного стенда для двигателя ВК-1600В, завершение которого запланировано на четвертый квартал 2021 года, что позволит приступить к сертификационным стендовым испытаниям опытных образцов в начале 2022 года", - отметил он.

Двигатель ВК-1600В разработан ОДК и создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. На сегодняшний день в стране нет отечественных двигателей такой размерности.