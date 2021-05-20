Путин заявил, что у России самые современные силы ядерного сдерживания

"Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке", - сказал Путин. "Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания", - подчеркнул глава государства, отметив, что "можно твердо это утверждать".

Путин напомнил, что в России появился новый вид стратегического оружия - планирующий блок "Авангард" межконтинентальной дальности, способный развивать гиперзвуковую скорость. Он также упомянул о наличии у России гиперзвукового оружия. "У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире, боевые надводные и подводные корабли, самые современные беспилотные аппараты", - добавил президент.

Глава государства отметил, что все эти новинки вооружений Россия обеспечила себе за счет рачительного отношения к средствам, которые государство выделяет на оборону, а также за счет сохранения и развития научных школ, подготовки инженерных кадров, за счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных и значимых направлениях развития Вооруженных сил РФ. Путин также упомянул и способность российских специалистов четко определить наиболее актуальные для себя задачи.

"Нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне, мы будем действовать так и дальше", - заключил президент.

Расходы на оборону

Россия по расходам на оборону находится примерно в конце первой десятки государств, добавил Путин.

"У нас на национальную оборону в этом году выделяется 3 трлн 116 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что по действующему курсу это составляет всего около $42 млрд. При этом, как отметил глава российского государства, "у Соединенных Штатов [Америки] расходы [на оборону] уже зашкаливают за $770 млрд". "Если в абсолютных величинах, то Россия где-то в десятке, причем на последних строчках в десятке [стран по данному критерию]", - сказал Путин.