Умер Герой России летчик-испытатель Тайгиб Толбоев

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Герой России, военный летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер на 65 году жизни. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Сегодня ушел из жизни Толбоев Тайгиб Омарович, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации. Он был настоящим патриотом своей Родины", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, за время своей офицерской службы Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях.

"Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепление и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов", - добавили в пресс-службе.

Тайгиб Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района Дагестана. В 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки летчиков-испытателей. Затем был направлен заместителем военного представительства министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод. За более 30 лет службы здесь он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

Свидетельством заслуг Толбоева перед страной стали многочисленные государственные звания и награды, среди которых - почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации", "Народный герой Дагестана". За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Толбоев в 2007 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.