ВВС получили отечественную систему предупреждения столкновений взамен американской TCAS

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Отечественная Система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), аналог американской TCAS (Система предупреждения столкновения воздушных судов), необходимая для выполнения полетов в воздушном пространстве большинства регионов мира, внедряется на самолетах ВВС России. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора АО "Навигатор" (разработчик системы) Сергей Бабуров.

"Сейчас очень активно идет внедрение нашей системы на военных воздушных судах. СПСВ размещается на военно-транспортных самолетах Ил-112, на Ил-76МДМ, Ил-76МД-90А, воздушном заправщике Ил-78, на Ту-134. Никакие иностранные блоки не понадобятся", - сообщил он.

По его словам, отечественная система в условиях усиливающихся санкций со стороны США является спасательным кругом для российских производителей авиатехники военного и гражданского назначения, а также для государственных заказчиков.

"Наша система позволяет полностью заменить продукт американского производителя и осуществлять полеты как на территории России, так и за рубежом, полностью реализуя функцию ответчика и функцию предупреждения столкновения в воздухе воздушных судов", - сообщил Бабуров.

Он отметил, что на данный момент большинство конструкторских бюро и авиакомпаний сталкиваются с тем, что оборудование TCAS с функцией TCAS-2 выходит из строя либо заканчиваются гарантийные обязательства американского производителя. Как следствие, становится нечем оборудовать воздушные суда.

По Авиационным правилам во всем мире запрещена эксплуатация воздушных судов, не оборудованных подобной системой.