Шойгу рассказал о значительном развитии Вооруженных сил России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в последнее время сделали огромный рывок в развитии, по ряду направлений обогнав самые сильные армии мира, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу на лекции просветительского марафона "Новое Знание".

Он напомнил, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы российская армия стала современной. "Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии", - подчеркнул он.

По словам министра, на сегодняшний день уровень современности в стратегических ядерных силах составляет 86%. "Такого уровня не имеет ни одна армия мира. Это очень высокие показатели", - отметил глава военного ведомства, добавив, что во всех остальных видах вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70% и этот показатель продолжает увеличиваться.

Шойгу также отметил, что мощь армии увеличивается и за счет того, что российская промышленность встала "на достаточно надежные, основательные рельсы". Еще одним важным фактором он назвал плановый подход. В частности, был решен вопрос с контролем средств, которые выделяются на гособоронзаказ.

"Конечно, многое надо было сделать для того, чтобы установить контроль за финансами, и тогда была создана система контроля, который позволяет сегодня очень жестко контролировать выполнение государственного, оборонного заказа", - рассказал министр, отметив, что для того, чтобы выстроить эффективную систему, понадобился вклад людей множества профессий.

Глава военного ведомства напомнил, что Национальный центр управления обороной РФ был построен за 333 дня. На сегодня он является одной из самых современных систем управления, над программным обеспечением центра работали до 2,5 тыс. программистов. По словам Шойгу, он позволяет оперативно управлять не только боевой, но и повседневной деятельностью армии. По мнению министра, этот опыт необходимо транслировать в субъекты РФ для более эффективного управления регионами. "И сегодня наша армия является хорошо обученной, хорошо оснащенной, одной из лучших армий мира", - заключил глава оборонного ведомства.