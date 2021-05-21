Полтора десятка образцов оружия сняли с производства после применения в Сирии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около полутора десятков образцов оружия из 300 апробированных в Сирии сняли с вооружения российской армии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое знание".

"Где еще можно проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания - это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там", - сказал Шойгу.

Он пояснил, что поэтому военные не смогли обойти испытания техники в Сирии. "Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить", - рассказал министр.

По его словам, это касается комплексов связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, ударных комплексов.

"У нас были моменты, когда у нас на базе Хмеймим были конструктора и специалисты из 76 предприятий, разных конструкторских бюро. Мы специально сделали, построили цех. И сегодня там есть оборудование", - сообщили глава Минобороны.

Лазерные комплексы "Пересвет"

Лазерные комплексы "Пересвет", которые стоят на вооружении ВКС России, имеют большой потенциал, и он будет развиваться, сообщил Шойгу.

По его словам, в России продолжается разработка лазерного оружия.

"Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад, лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны, они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", - сказал Шойгу.

Он также напомнил, что российская армия продолжает перевооружение на ракетные комплексы "Авангард", идут испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".