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Новая техника ВС РФ

В России началось серийное производство боевых роботов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что они способны воевать самостоятельно
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Михаил Терещенко/ТАСС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно, началось в России. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на лекции марафона "Новое Знание".

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"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - сказал Шойгу.

"Я не могу обойти и то, что называется оружием завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", - добавил он.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияНовая техника ВС РФ
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