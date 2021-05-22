{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спецподразделения отработали уничтожение условных боевиков на российско-сербских учениях

Совместные тактические учения проходят на территории Сербии, они продлятся до 25 мая. От российской стороны в них задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений спецназначения России и Сербии отработали десантирование и уничтожение условных боевиков в ходе совместных тактических учений. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Военнослужащие спецназа России осуществили десантирование из вертолета Ми-8 с высоты 1 500 метров на парашютных системах "Арбалет", а их сербские коллеги высадились из вертолетов Ми-17 посадочным способом. Еще одна группа сербских военнослужащих десантировалась из двух вертолетов "Газель" на воду", - рассказали в российском военном ведомстве о сценарии учений.

После приземления совместная группа обнаружила, блокировала и уничтожила условных боевиков. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа.

Совместные тактические учения проходят на территории Сербии, они продлятся до 25 мая. От российской стороны в них задействованы 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

Теги
РоссияСербия
Военные корабли России и Казахстана поразили воздушные цели на учениях на Каспии
Для имитации воздушных целей был задействован истребитель-бомбардировщик Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО
Читать полностью