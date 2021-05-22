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Глава "Алмаз-Антея" заявил, что космолеты США потенциально могут нести ядерное оружие

Ян Новиков отметил, что эти обстоятельства выдвигают новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны
Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков Донат Сорокин/ТАСС
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Генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков
© Донат Сорокин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая. /ТАСС/. Космолеты США Х-37 могут нести ядерное оружие. Об этом в субботу сообщил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков во время своего выступления в российском обществе "Знание".

"У США существует межсредная космическая платформа Х-37. На сегодняшний день аппаратов этих уже шесть, одни поменьше, другие - побольше. Один находится на орбите, 4 и 5 отлетали по два года. Официально заявлено, что аппараты созданы для различных научных целей и разведки. По нашим оценкам малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой - до шести", - заявил Новиков.

По его словам, в ближайшее время у США может появиться уже восемь космолетов Х-37.

"Эти обстоятельства объективно выдвигают новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны", - подчеркнул генеральный директор концерна.

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