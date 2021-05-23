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Кризис в Сирии

В Минобороны России сообщили о возможных провокациях боевиков в Сирии

Террористы могут использовать отравляющие вещества, указал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Карпов
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (деятельность запрещена в РФ) планируют провокацию на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) контр-адмирал Александр Карпов.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ", - сказал Карпов во время брифинга.

По словам замруководителя центра, 23 мая террористы в сопровождении представителей псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. "По имеющейся информации, боевики планируют накануне выборов президента Сирии осуществить инсценировку химической атаки и ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей", - отметил Карпов.

Замруководителя центра подчеркнул, что после инсценировки боевики планируют обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирного населения.

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