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Три бомбардировщика Ту-22м3 впервые прибыли на авиабазу Хмеймим

Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим
© Минобороны России

ХМЕЙМИМ, 25 мая. /ТАСС/. Перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22м3 совершен на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где они будут базироваться впервые. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобороны РФ, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России.

В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длинны взлетной полосы были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов.

Уточняется, что в настоящее время все типы самолетов могут совершать полеты с авиабазы Хмеймим, стоящих на вооружении Вооруженных Сил РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

Теги
СирияРоссия
Новая техника ВС РФ
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