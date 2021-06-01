{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фрегат "Адмирал Головко".
Фрегат "Адмирал Головко".
Фрегат "Адмирал Головко".
Фрегат "Адмирал Головко".
Фрегат "Адмирал Головко".

Фрегат "Адмирал Головко". Как российские боевые корабли побеждают импортозависимость

Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350
© Пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"
Сегодня в России отмечают день Северного флота. По данным командования ВМФ, в 2022 году его пополнит третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Рассказываем, в чем уникальность нового фрегата и за что его называют кораблем с "русской душой"

Проект 22350 — серия российских тяжелых многоцелевых фрегатов с управляемым ракетным вооружением. Корабли предназначены для ведения боевых действий на дальних морских рубежах против надводной и подводной флотилии противника, отражения атак с воздуха как в одиночку, так и в составе боевого соединения. 

В ходе постройки фрегатов проекта 22350 было реализовано 18 опытно-конструкторских работ. В итоге получился существенно другой корабль, чем задумывалось на начальных этапах проектирования. И корабль очень удачный. В первую очередь стоит отметить такие его преимущества, как ударное зенитное и морское подводное вооружение, бортовое радиоэлектронное оборудование, мореходные качества и автономность. Это своеобразный морской "иноходец", поджарый, быстрый, боеспособный
Виктор Мураховский
военный эксперт, полковник запаса

Фрегаты возвращаются в строй

На эту тему
Фрегаты России станут еще "зубастей". Чем "Адмирал Касатонов" превзошел другие сторожевики
Фрегаты России станут еще "зубастей".

О российских боевых фрегатах нового поколения впервые заговорили в конце 90-х годов прошлого столетия. Масштабные ревизии постсоветского периода выявили: средний возраст надводных кораблей такого типа составлял около 20 лет. Кроме этого, как говорят эксперты, суда были разнотипными, что создавало проблемы с техобслуживанием. Тогда и решено было укрепить морские границы новыми быстрыми и мощными фрегатами. Головной корабль проекта 22350 "Адмирал Горшков" был заложен на заводе "Северная верфь" 1 февраля 2006 года, второй фрегат — "Адмирал Касатонов" — в конце ноября 2009-го. Оба "адмирала" были оснащены дизелями российского производства, а в качестве форсажных двигателей использовались газотурбинные установки производства украинского предприятия "Зоря-Машпроект". Российско-украинская кооперация двигателестроителей существовала еще с советских времен. Однако в 2014 году Киев полностью разорвал военно-техническое сотрудничество с Москвой, что привело к проблемам с завершением работ на остальных кораблях проекта 22350.

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350
© Петр Ковалев/ТАСС
Шесть лет назад проект 22350 оказался под угрозой, ведь до этого в России газотурбинные двигатели не производились. Спасать ситуацию было поручено рыбинскому НПО "Сатурн". Специалистам пришлось буквально с нуля создавать новую высокотехнологичную продукцию. На предприятии был создан уникальный сборочно-испытательный комплекс имени Ф. Ушакова, который стал ключевым элементом импортозамещения
Василий Дадыкин
военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Корабль с "русской душой"

В  2018 году вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия окончательно заместила украинские силовые установки в своей авиационной и морской технике. Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые действительно мы еще испытывали в 2014 году, пройдены, отметил Борисов. 

Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 Пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"
Описание
Фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350
© Пресс-служба ПАО СЗ "Северная верфь"

Третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" стал одним из наиболее ярких примеров импортозамещения в российском оборонно-промышленном комплексе. В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге корабль спустили на воду уже с полностью российской энергетической установкой М55Р. На торжественной церемонии в Северной столице "Адмирал Головко" был назван руководством ВМФ первым фрегатом с русской душой. М55Р состоит из газотурбинного двигателя (ГТД) М90ФР максимальной мощностью 27,5 тыс. л.с., дизеля 10Д49 мощностью 5,2 тыс. л.с., редуктора РО55Р и трансмиссии. По словам управляющего директора ПАО ОДК "Сатурн" Виктора Полякова, основным преимуществом российских морских газотурбинных двигателей в сравнении с украинскими, изготовленными по технологиям 60–80-х годов, является повышенная надежность, обусловленная обеспечением жестких требований к изготовлению наиболее ответственных деталей. Особо стоит отметить низкий уровень удельного расхода топлива и увеличенный межремонтный ресурс. Силовая установка оснащена современной локальной системой управления, уникальными средствами вибрационной и параметрической диагностики, которые раньше на отечественных кораблях не применялись. При этом новые российские ГТД универсальны и могут быть использованы на кораблях разных типов.

На самых важных рубежах

"Адмирал Головко" — фрегат первого ранга, по своему функционалу приближен к крейсеру, считает военный эксперт Василий Дадыкин. "Адмирал Головко", как и "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов", при своем относительно небольшом водоизмещении (более 4,5 тыс. тонн) наделен мощнейшим высокоточным арсеналом. Способен нести от 16 ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". От атак с воздуха фрегат защищает зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Горшков" Министерство обороны РФ/ТАСС
Описание
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Горшков"
© Министерство обороны РФ/ТАСС
Запуск серийного производства силовых установок для российских фрегатов в Рыбинске — огромный прорыв. Созданы все условия, чтобы российский ВМФ получил в 2022 году новый фрегат, и, скорее всего, он отправится на Северный флот. Тут есть и символический момент — адмирал Арсений Григорьевич Головко, в честь которого назван корабль, был в период Великой Отечественной командующим Северным флотом. Но главное — Арктика. Это зона особого внимания, которой необходимы новые мощные корабли
Василий Дадыкин
военный эксперт, капитан первого ранга запаса
На эту тему
Отдельные части Северного флота привели в повышенную боеготовность на учениях в Арктике
Отдельные части Северного флота привели в повышенную боеготовность на учениях в Арктике

Как ранее сообщал ТАСС, в рамках проекта 22350 будет построено восемь фрегатов. Шесть из них войдут в строй с новыми российскими силовыми установками. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегат "Адмирал Головко", вне всякого сомнения, усилит группировку надводных кораблей Военно-морского флота в дальней морской зоне, способную решать задачу военно-морского присутствия в Мировом океане. Это корабль, который укрепит океанский статус нашего Военно-морского флота, сказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда". По его словам, в будущем корабли проекта 22350 за счет модернизации получат еще больше боевых возможностей.  

Василий Кучушев

От "Арматы" до "вежливой" неваляшки. Какие игрушки для детей делают оборонные заводы РФ
​​​​​​​В Международный день защиты детей ТАСС рассказывает о предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, которые занимаются изготовлением и выпуском различных детских товаров
От "Арматы" до "вежливой" неваляшки.
Читать полностью