Темой первого из трех оборонных совещаний у Путина будет развитие ВС РФ на перспективу

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Темой первого совещания из серии встреч по оборонной тематике, которую президент России Владимир Путин начнет в Сочи во вторник, станут основные направления развития Вооруженных сил РФ на долгосрочный период. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, серия оборонных совещаний у Путина будет трехдневной. Мероприятия запланированы на вторник, среду и четверг. В них примут участие представители руководства армии и оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня вводное совещание, определение основных направлений развития Вооруженных сил на долгосрочный период и другие общие вопросы будут на повестке дня", - сказал Песков. Он добавил, что участники предстоящих оборонных совещаний также "используют эти дни для уже самостоятельных контактов и мини-совещаний с президентом".