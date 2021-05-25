РФ и США провели консультации по соглашению о предотвращении инцидентов в море и над ним

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны России и США провели плановые консультации по выполнению соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что очередной раунд консультаций намечен на 2022 год.

25 мая 1972 года правительства СССР и США на три года заключили соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Каждые три года соглашение автоматически продлевается.

Согласно этому документу, военные корабли двух стран не должны имитировать применение оружия и обязаны находиться на достаточном удалении друг от друга во избежание риска столкновений. В районах интенсивного судоходства соглашение запрещает проводить маневры и прочие действия, которые могут привести к инцидентам на море и в воздушном пространстве над ним. Аналогичные запреты касаются гражданских морских и воздушных судов.