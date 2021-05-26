Путин продолжит в Сочи трехдневную серию совещаний по оборонно-промышленной тематике

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжит в среду в Сочи серию совещаний с руководством Вооруженных сил РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, стартовавшая во вторник традиционная майская серия оборонных встреч будет трехдневной и завершится в четверг. По его словам, участники этих мероприятий по традиции также "используют эти дни для самостоятельных контактов и мини-совещаний с президентом".

Вводное совещание во вторник было посвящено основным направлениям развития вооруженных сил на долгосрочный период.

О целях и задачах

В открытой части прошедшего заседания Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил, что за последние годы с учетом как современных реалий, так и потенциальных вызовов были серьезно обновлены стратегические документы РФ в области обороны и безопасности, а все плановые мероприятия в армии и на флоте были выполнены в полном объеме, несмотря на пандемию коронавируса.

Путин обратил внимание на высокую динамику поступления в войска новейших образцов вооружения и техники, серьезное укрепление ядерной триады России и расширение боевых возможностей ВМФ, в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". Президент РФ упомянул также завершающую стадию государственных испытаний корабельной гиперзвуковой ракетной системы "Циркон", успешные испытания зенитных ракетных комплексов С-500.

Путин подчеркнул, что непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от ее границ, "требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности", поэтому совершенствование армии и флота и их активное оснащение современным вооружением будет продолжено.

Глава государства обратил внимание участников совещания на несколько приоритетных задач. По его словам, нужно "в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира", уделить самое серьезное внимание совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России, а также развивать задел, связанный с получением ВС РФ гиперзвукового оружия. Кроме того, Путин поставил задачу "определить образцы, которые станут основой при подготовке новой государственной программы вооружения до 2034 года".

Традиция оборонных совещаний

Глава государства традиционно дважды в год собирает в Сочи руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. При этом в 2020 году из-за пандемии коронавируса весенние оборонные совещания у Путина не состоялись. В июле президент провел ряд встреч, в том числе с курирующим "оборонку" вице-премьером Юрием Борисовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Осенняя же серия оборонных совещаний состоялась в Сочи в очном формате в ноябре 2020 года. Тогда обсуждался комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами развития стратегических ядерных сил России. В частности, речь шла о ходе оснащения вооруженных сил новыми системами управления стратегическим ядерным оружием, а также о состоянии глобальной системы контроля над вооружениями.