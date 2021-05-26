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Источник: Ростех создает однодвигательный легкий сверхзвуковой истребитель-"невидимку"

Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") разрабатывает первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель, обладающий сверхзвуковой скоростью и малой радиолокационной заметностью. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Компания "Сухой" разрабатывает первый в современной истории России однодвигательный легкий тактический самолет взлетной массой до 18 тонн. Самолет будет развивать максимальную скорость полета более 2 махов, а также обладает сверхманевренностью и улучшенными взлетно-посадочными характеристиками за счет отклоняемого вектора тяги двигателя, показатель тяговооруженности самолета не менее 1", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2020 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что Ростех в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах. По его словам, это может быть универсальная платформа в пилотируемом и беспилотном вариантах. Разработка делается инициативно без средств бюджета.

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