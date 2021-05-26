Российские миротворцы передали гуманитарную помощь беженцам в Карабахе

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские миротворцы организовали передачу гуманитарной помощи беженцам и многодетным семьям из отдаленных поселков Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"Российские миротворцы оказали помощь жителям двух наиболее отдаленных населенных пунктов Мардакертского района Нагорного Карабаха. Гуманитарные акции проведены в первую очередь с целью обеспечения жителей одеждой, предметами первой необходимости и медикаментами", - привели в министерстве слова начальника Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента Игоря Сивакова.

В министерстве уточнили, что в отдаленных поселках Хнкаван и Чапар Мардакертского района Нагорного Карабаха сейчас проживает около тысячи человек, многим из которых требуется помощь.

"В ходе гуманитарной акции российские миротворцы передали беженцам и вынужденным переселенцам вещи первой необходимости, предметы домашнего обихода, одежду, предметы гигиены, игрушки и коляски для детей", - сказали в Минобороны РФ.

Гуманитарную помощь предоставили российские общественные организации и благотворительные фонды. Помимо вещей и продуктов семьям передавались индивидуальные медицинские аптечки, которые включают небольшой набор самых необходимых лекарств и перевязочных средств. "В общей сложности российские миротворцы передали жителям Нагорного Карабаха около 155 тонн гуманитарных грузов, доставленных в Армению российскими благотворительными организациями и фондами", - сказали в Минобороны РФ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.