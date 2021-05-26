Прибывшие на Хмеймим Ту-22М3 совершили полеты над Средиземным морем

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 26 мая. /ТАСС/. Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря", - отметили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах.

"Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования", - добавили в Минобороны.

На аэродроме увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС РФ, в том числе самолеты тяжелого класса.

После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России.