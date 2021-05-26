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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Главы Минобороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян также затронули "другие темы, представляющие взаимный интерес", сообщили в российском в военном ведомстве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил во вторник вечером с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.

Пресс-служба армянского военного ведомства накануне сообщала о переговорах Арутюняна и командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Они обсудили ситуацию в Сюникской и Гегаркуникской областях на армяно-азербайджанской границе.

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Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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