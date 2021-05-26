"Калашников" показал кадры с испытаний управляемых ракет "Вихрь"

"ГК "Калашников" совместно с ВКС Минобороны России, АО "КБП", АО "НЦВ Миль и Камов" успешно завершила летные испытания управляемых ракет "Вихрь". В ходе испытаний было произведено 22 пуска ракет с разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" на полигоне Минобороны России", - проинформировали в пресс-службе.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершила летные испытания противотанковой управляемой ракеты "Вихрь" с улучшенными характеристиками. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе "Калашникова".

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Как отметили в "Калашникове", в результате доработки "была повышена вероятность поражения цели при пусках на малую дальность, увеличена стабильность в полете". "Все эти качественные изменения были достигнуты без изменения ТТХ ракеты. Работы по совершенствованию ракеты проведены в инициативном порядке. Типовые испытания подтвердили эффективность доработок", - добавили в ГК.

Ранее также были успешно проведены работы по оценке возможности поражения целей на дальностях до 10 километров, что существенно превышает заданные при разработке ракеты характеристики.

Противотанковая ракета "Вихрь" входит в состав вооружения вертолета Ка-52. Ее максимальная дальность применения составляет 10 км, скорость - более 600 м/с. Тандемная кумулятивно-боевая часть ракеты способна пробить 750 мм гомогенной брони за динамической защитой. "Вихрь" считается одним из наиболее эффективных противотанковых вооружений в мире.