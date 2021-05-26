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МиГ-31 сопроводил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Госграница России не была нарушена, сообщили в пресс-службе Северного флота
МиГ-31 Лев Федосеев/ТАСС, архив
Описание
МиГ-31
© Лев Федосеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в среду самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушную цель, приближающуюся к госгранице. Для ее опознавания был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали на флоте.

Отмечается, что госграница России нарушена не была. После разворота иностранного военного самолета от госграницы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.

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