МиГ-31 сопроводил самолет Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в среду самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

Российские средства воздушного контроля обнаружили воздушную цель, приближающуюся к госгранице. Для ее опознавания был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. "Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сказали на флоте.

Отмечается, что госграница России нарушена не была. После разворота иностранного военного самолета от госграницы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в пресс-службе Северного флота.