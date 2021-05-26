Путин на совещании по ОПК предложил обсудить роботизированную технику и технологии ИИ

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Вопросы развития роботизированной техники и других вооружений с элементами искусственного интеллекта (ИИ) вошли в повестку совещания президента России Владимира Путина с руководством Вооруженных сил РФ и оборонно-промышленных предприятий, которое проходит в среду в Сочи.

"Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основах которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта", - сказал Путин, упоминая одну из тем совещания.

В частности, по его словам, "речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике". "Вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике", - сказал Путин.

Во вторник президент РФ проводил в Сочи первое совещание из трехдневной серии встреч по оборонной тематике. Эти мероприятия продолжатся также в четверг.