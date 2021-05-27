Путин заявил, что российская армия должна быть компактной, но эффективной

СОЧИ, 27 мая. /ТАСС/. Российская армия должна быть компактной и эффективной, для этого очень важно развивать военно-транспортную авиацию. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.

По его словам, развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ, ее слаженная работа и высокая готовность авиапарка "во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния".

"Для нашей страны, с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - сказал глава государства.

Как подчеркнул Путин, Вооруженным силам России нужно иметь достаточное количество военно-транспортных самолетов и тяжелых вертолетов, и "в этой области есть определенные успехи и хорошие заделы". Так, по его словам, завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов, а также возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Кроме того, с использованием отечественных комплектующих в настоящее время поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124, отметил президент.

"Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов, - сказал Путин. - Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации".

Высокоточное оружие большой дальности

Путин поставил задачу в достаточной мере оснастить армию и флот страны современными видами высокоточного оружия большой дальности. Первым вопросом повестки дня он предложил обсудить "перспективы разработки и серийного производства высокоточного оружия большой дальности и других современных ударных средств".

"Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов", - сказал глава государства. "Важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот", - подчеркнул Путин.

Также, по его словам, в ближайшие годы "важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки". "Хотел бы сегодня услышать от вас, какие организационные и экономические решения позволят решить эту задачу наиболее эффективным способом, насколько готовы и предприятия оборонно-промышленного комплекса к серийному выпуску самых новейших образцов оружия", - обратился глава государства к участникам совещания.

Он констатировал, что "сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности "Х-101", "Калибр", баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров". "По своим характеристикам они не только не уступают, а часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными", - подчеркнул Путин, добавив, что их уникальность "была подтверждена и в реальных боевых действиях в ходе операций против террористов в Сирии".