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Россия поставит партию штурмовых автоматов калибра 9 мм иностранному заказчику

Модернизированный малогабаритный автомат СР.3М предназначен для поражения целей, защищенных средствами индивидуальной бронезащиты, а также небронированной техники, сообщили в пресс-службе Ростеха
© Ростех

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" госкорпорации "Ростех" подготовила в рамках экспортных поставок партию модернизированных малогабаритных автоматов СР.3М в калибре 9 мм для спецподразделений. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Главная особенность автомата - съемный глушитель, который позволяет в полевых условиях превратить штурмовой автомат для боя на коротких дистанциях в полноценную снайперскую винтовку, способную эффективно поражать цели на дистанции более 300 метров. Надежность оружия, простота эксплуатации, возможность установки ночных и снайперских прицелов, а также других специальных средств делают наше оружие известным и популярным по всему миру. "Рособоронэкспорт" подписал новый контракт на поставку автоматов СР.3М иностранному партнеру", - сказали в кластере вооружений Ростеха.

Оружие для групп специального назначения разработано в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Ростеха. Длина ствола автомата составляет всего 136 мм, он разработан под специальные патроны СП5 и СП6 калибра 9х39 мм с начальной скоростью полета пули 310 м/ с. Это делает оружие компактным и удобным в бою на коротких дистанциях, в том числе в условиях плотной городской застройки.

Модернизированный малогабаритный автомат СР.3М предназначен для поражения целей, защищенных средствами индивидуальной бронезащиты, а также небронированной техники. Масса автомата с глушителем и магазином на 30 патронов - 3,2 кг.

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