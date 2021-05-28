Российские беспилотники оснастят высокоточной системой навигации

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские авиационные беспилотники будут оснащены уникальной бесплатформенной инерциальной навигационной системой производства холдинга КРЭТ госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Преимущество разработки в высокой точности и возможности автономной работы - система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально подобная система использовалась в самолетостроении. Затем была адаптирована для беспилотников. Бесплатформенные инерциальные системы отличаются меньшим весом и габаритами по сравнению с платформенными, а также возможностью работать при значительных перегрузках.

"В навигационных системах предусмотрена возможность работы по GPS или ГЛОНАСС в совмещенном режиме или автономно. При этом погрешность систем - менее 1% при обычном режиме работы и менее 2% - при автономном", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.

Как уточнили в Ростехе, испытания системы на беспилотниках были успешно проведены в 2020 году. "Первые образцы новейших навигационных систем будут поставлены для использования на российских беспилотниках уже в 2021 году", - сказали в пресс-службе.