Президентский полк впервые выступит в Кремле после ограничений из-за пандемии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Первая в нынешнем году церемония развода конных и пеших караулов пройдет в субботу в Кремле. Военнослужащие Президентского полка из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пропустили сезон 2020 года, но теперь вновь возвращаются к зрителям.

Первая церемония XVII сезона разводов конных и пеших караулов Президентского полка начнется, как обычно, в полдень на Соборной площади.

Комендант Московского Кремля Сергей Удовенко ранее сообщал ТАСС, что программа не будет существенно отличаться от выступлений 2019 года. В ее основе, как и прежде, останутся динамические перестроения военнослужащих и различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость, которые всегда отличают Президентский полк. Среди традиционных фигур больше всех известен так называемый круг - наиболее зрелищный момент выступления, во время которого военнослужащие производят выстрел холостыми патронами.

Однако, по словам Удовенко, для программы 2021 года подготовлены и новые элементы. Это, например, построение в "ромб", где военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка". Комендант Кремля заверил, что в выступлении кавалерийского почетного эскорта также останутся сложнейшие элементы и красивые виды конных эволюций, известные под названиями "карусель", "восьмерка", "мельница" и "свеча".

Удовенко подчеркнул, что военнослужащие Президентского полка весь пропущенный сезон систематически продолжали тренировки. Он заверил, что особое внимание уделялось и уделяется противодействию пандемии среди военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Благодаря своевременно принятым мерам в течение всех пиковых периодов заболеваемости в Президентском полку удалось обеспечить стабильную вирусологическую обстановку, констатировал комендант Московского Кремля. Удовенко также отметил, что военнослужащие полка успешно проходят вакцинацию, и по всем медицинским показателям у них уже сформировался высокий уровень группового иммунитета.

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года и стала визитной карточкой Кремля. Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединил самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. Посмотреть на развод караулов на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля.