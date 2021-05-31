Источник: подводный ракетоносец "Князь Олег" начал первый испытательный выход в море

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") начал 30 мая первый испытательный выход в море. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Князь Олег" 30 мая вечером начал первый испытательный выход в Белое море", - сказал он. Ранее ожидалось, что это событие произойдет в начале июня, но при этом не исключалась смена планов.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки этого проекта, не стали комментировать информацию источника.