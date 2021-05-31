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Ростех планирует разработать самолетную версию вертолетного двигателя ВК-1600В

Двигатель будет установлен на пассажирские и транспортные самолеты местных воздушных линий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха планирует создать самолетную версию двигателя ВК-1600В, разработанного для вертолетов. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

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"Есть заявка, стартует проект самолетной версии этого двигателя - ВК-1600С. Он предполагается к установке на пассажирские и транспортные самолеты местных воздушных линий", - сказал он.

Работы над двигателем ВК-1600В начались в конце 2019 года. Он создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. Сегодня в стране нет отечественных двигателей такой размерности. Двигатель-демонстратор ВК-1600В планируют представить на Международном аэрокосмическом салоне "МАКС-2021".

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