Минобороны к 1 декабря создаст управление для работы с искусственным интеллектом

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Минобороны сформирует к декабрю 2021 года управление по работе с искусственным интеллектом с собственным бюджетом. Об этом сообщил в понедельник член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве Михаил Осыко.

"Могу сказать, что Минобороны приняло решение о создании управления по искусственному интеллекту. <...> Все эти мероприятия должны быть завершены к 1 декабря текущего года. Соответственно со следующего года в министерстве обороны начнет функционировать заказчик по тематике искусственного интеллекта", - сказал Осыко в ходе сессии "Искусственный интеллект", которая проходит в рамках Международного промышленного форума в Севастополе.

Он уточнил, что управление будет обладать собственным бюджетом. Его функции и задачи будут похожи на те, которые уже несет другое управление министерства - перспективных межвидовых исследований.

"Думаю, что если удастся нам зайти, выполнить и внедрить результаты, то это будет серьезный прорыв, которым грех не воспользоваться. Минобороны будет хорошим драйвером в этом процессе, особенно с точки зрения практического применения - того, чего сейчас не хватает", - добавил эксперт.

Осыко отметил, что в скором времени может появиться новое понятие "военный искусственный интеллект", как это было с роботами. "Думаю, уже с июля, когда начнет формироваться бюджет следующего года, Минобороны будет выделять какие-то деньги на эти работы через это новое управление", - сказал эксперт.

Член коллегии ВПК также призвал все профессиональное сообщество "помочь коллегам выполнить эти задачи и внедрить результаты с точки зрения прикладного значения этой новой науки". "Включайтесь в этот процесс. Все решения в принципе приняты", - добавил он, обращаясь к участникам форума.