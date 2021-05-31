Подготовка стратегических учений "Запад-2021" перешла в активную фазу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Подготовка намеченных на сентябрь совместных с Вооруженными силами Белоруссии стратегических учений "Запад-2021" перешла в активную фазу, сообщил в понедельник на коллегии Минобороны России глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В активную фазу перешла подготовка к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021", которое пройдет в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Уже проведен ряд командно-штабных тренировок с привлечением штабов различного уровня", - рассказал министр.

Он добавил, что с июня военные ведомства России и Белоруссии приступают "к выполнению комплекса задач в рамках совместных учений специальных войск".

Министр подчеркнул, что маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер.

"В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", - добавил он.