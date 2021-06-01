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Россия проинспектирует район в Эстонии в рамках Венского документа

Площадь такого района будет составлять около 10 тыс. кв. м, сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российская группа инспекторов проверит район на территории Эстонии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил во вторник начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция проходит с 31 мая по 3 июня.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тыс. кв. м", - сказал Рыжков.

Он сообщил, что российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе на территории Эстонии формированиях и воинских частях, а также военной деятельности.

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