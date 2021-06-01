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В РФ заявили об интересе Ирана к различным видам российского оружия

В октябре 2020 года посол Ирана в РФ Казем Джалали подчеркивал,что страны имеют хорошие перспективы для развития военно-технического сотрудничества с окончанием эмбарго ООН на поставки оружия

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россия имеет перспективы военно-технического сотрудничества с Ираном, страна заинтересована в различных видах российского оружия. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах съезда Союза машиностроителей глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас с Ираном существуют давнишние отношения. Мы контрактные обязательства, которые у нас были по поставкам, осуществляем. Перспективы есть. <...> Тегеран заинтересован в различной номенклатуре [вооружения]", - сказал он.

В октябре 2020 года посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил в интервью телеканалу "Звезда", что Иран и Россия имеют хорошие перспективы для развития военно-технического сотрудничества с окончанием эмбарго ООН на поставки оружия.

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